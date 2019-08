Unwetter zieht über Teile von Essen

Essen. Bei einem Konzert der Rapper Materia und Casper in Essen sind während eines schweren Unwetters zehn Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Von Michael Wrobel, 31.08.2019

Der Spuk dauerte gerade einmal knapp 40 Minuten, doch in dieser Zeit hat ein heftiges Unwetter in Essen für reichlich Probleme gesorgt. Durch den starken Wind stürzte am Samstagabend gegen 21 Uhr eine LED-Leinwand im Bereich der Bühne bei dem Open-Air-Konzert der beiden Rapper Marteria und Casper auf dem Veranstaltungsgelände Seaside-Beach am Essener Baldeneysee herunter. Zehn Menschen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen sogar schwer, teilte ein Feuerwehrsprecher am Abend mit.

Bei dem Konzert seien am Abend etwa 20.000 Besucher gewesen. „Die Patienten werden versorgt“, sagte der Feuerwehrsprecher. Die beiden Schwerverletzten würden in ein Krankenhaus gebracht. Zahlreiche Menschen hätten einen Schock erlitten. Nach Polizeiangaben wurde das Konzert abgebrochen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor eine Warnung vor Gewitter herausgegeben. Teile von Essen wurde dann tatsächlich gegen 21 Uhr heftig von dem Unwetter erwischt. Knapp 40 Minuten später war der Spuk auch schon wieder vorbei, teilte die Feuerwehr mit. Neben dem Einsatz bei dem Konzert musste sich die Feuerwehr im Essener Süden und Osten an rund 30 Einsatzstellen umumgestürzte Bäume und abgeknickte Äste kümmern.

(Mit Material von dpa)