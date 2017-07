Mehrere Streifenfahrzeuge brennen vor Polizeiwache ab

18.07.2017 Bielefeld. In Bielefeld sind in der Nacht zum Dienstag mehrere Polizeifahrzeuge in Flammen aufgegangen und komplett ausgebrannt. Die Fahrzeuge seien auf dem Gelände einer Polizeiwache abgebrannt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Verletzt wurde niemand. Es sei noch unklar, wie viele Autos bei dem Feuer zerstört wurden. Zunächst müssten die Überbleibsel untersucht werden. Auch die Ursache für das Feuer und die Höhe des Schadens seien noch offen.