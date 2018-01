Mehrere Mietfahrzeuge durch Brand zerstört

08.01.2018 Neuss. Mehrere Laster und Kleintransporter einer Autovermietung sind in Neuss abgebrannt. Warum die Fahrzeuge in der Nacht auf Montag brannten, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr löschte die Flammen und konnte nach eigenen Angaben verhindern, dass sie auf weitere Fahrzeuge sowie ein Gebäude übergriffen. Insgesamt wurden drei Laster und drei Kleintransporter durch den Brand zerstört. Zur Schadenshöhe gab es noch keine genauen Angaben. Sie liege wohl im sechsstelligen Bereich, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen zur Ursache liefen in alle Richtungen.