Einsatz zwei Jahre geplant

13.05.2019 Mülhausen . So viel Rauschgift auf einmal wurde von der französischen Polizei zuletzt vor 15 Jahren sichergestellt. Gut elf Tonnen Cannabis wurden nun im Elsass in der Nähe der deutschen Grenze beschlagnahmt.

Die französische Polizei hat laut lokalen Medien in der Nähe der Grenze zu Deutschland mehrere Tonnen Cannabis sichergestellt. Die rund 11,2 Tonnen Haschisch seien in Mülhausen (Mulhouse) im Elsass in einem Lkw transportiert worden, berichtete die Zeitung „L'Alsace“ am Montag.

Das Fahrzeug war demnach aus Marokko nach Frankreich gefahren worden. Nach Informationen der Zeitung wurden in dem Zusammenhang vier Menschen in Gewahrsam genommen. Welchen Marktwert das Haschisch hat, gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Der Einsatz, der bereits am Freitagabend stattfand, war laut Medien bereits seit 2017 von der Polizei geplant worden. Eine derart große Menge an Cannabis sei zuletzt vor rund 15 Jahren sichergestellt worden, berichtete die Zeitung „DNA“. 2004 wurden demnach in der Gemeinde Touquet im Norden Frankreichs rund zehn Tonnen der Droge beschlagnahmt. Mülhausen liegt etwa 17 Kilometer von der deutschen Grenze und rund 30 Kilometer von Basel in der Schweiz entfernt. (dpa)