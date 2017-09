Mehr als ein Dutzend Bobby-Cars aus Kindergarten gestohlen

13.09.2017 Baesweiler. Mehr als ein Dutzend rote Bobby-Cars haben Einbrecher aus einer Kindertagesstätte gestohlen. Die hochwertigen Spielfahrzeuge waren in einem Schuppen der Kita in Baesweiler bei Aachen untergebracht und wurden in der Nacht zum Dienstag geklaut, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Einbrecher nahmen auch Lauf- und Dreiräder mit. Der Vater eines Kindergartenkindes hat bereits eines der fehlenden Fahrzeuge auf einem nahe gelegenen Spielplatz wiedergefunden und zurückgegeben.