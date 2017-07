Mehr als 3000 Vögel und Hamster in Transporter entdeckt

27.07.2017 Siegburg. Sittiche, Papageien, Hamster: Mehr als 3250 illegal geladene Tiere sind in Siegburg in einem defekten Kleintransporter entdeckt worden. Durch die schlechten Transportbedingungen waren 250 Kleintiere bei dem Fund am Donnerstag bereits verendet, wie der Rhein-Sieg-Kreis mitteilte. Die überlebenden Tiere kamen demnach zunächst in ein Tierheim in Troisdorf und wurden dort versorgt.

Den Angaben zufolge war der aus Belgien kommende Kleintransporter liegen geblieben und in eine Siegburger Werkstatt gebracht worden. Hier sei die Ladung entdeckt und das Veterinäramt verständigt worden. Der Wagen soll auf dem Weg nach Spanien gewesen sein. Warum er durch den Rhein-Sieg-Kreis fuhr, war zunächst unklar.

Die Tiere sollen nun nach Belgien zurückgebracht werden. Zudem würden rechtliche Schritte geprüft. (dpa)