Spektakuläres Lichtermeer

Los Angeles. Ein Video mit einem spektakulären Lichtermeer zum Verkehr in Los Angeles an Thanksgiving begeistert das Netz. Nicht zum ersten Mal: Zu sehen ist der Megastau zu Thanksgiving auf zwölf Spuren auf dem Freeway 405.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.11.2017

Täglich bewegen sich etwa 390.000 Fahrzeuge über die meistbefahrene Straße der Vereinigten Staaten, die Interstate 405 im US-Bundesstaat Kalifornien. An Thanksgiving scheinen es noch ein paar mehr zu sein.

Wenn die Amerikaner zu Thanksgiving ihre Familien besuchen, geht auf dem Freeway nichts mehr. In eindrucksvoller Art und Weise zeigt ein Video aus der Luft den spektakulären Verkehrsstrom aus Scheinwerfern und Bremslichtern auf dem Freeway 405.

Aerial footage shows bumper-to-bumper traffic in Los Angeles as Americans get a head start on Thanksgiving travel. https://t.co/GAHCy45ous pic.twitter.com/lt7ClP8qb0