Mysteriöser Vorfall in Australien

Melbourne. Mysteriöse Meerestiere haben im australischen Melbourne die Beine eines Teenagers angegriffen. Meeresbiologen stehen vor einem Rätsel.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.08.2017

Das Szenario klingt wie der Beginn eines blutigen Horrorfilms: Der australische Teenager Sam Kanizay wollte nach einem Fußballspiel seine Beine eigentlich nur am Brighton Beach kühlen. Eine halbe Stunde später mussten ihn die Eltern Blut überströmt ins Krankenhaus bringen. Kleine Meereskreaturen hatten sich über seine Beine hergemacht und mehr als 100 kleine Wunden hinterlassen. "Das kalte Wasser hat meine Beine betäubt", sagte der 16-Jährige dem ortsansässigen Radiosender 3AW Radio. "Es hat sich wie Nadelstiche angefühlt, vielleicht war es dann aber doch ein wenig mehr."

Nach einiger Zeit Kanizays konnten die Wunden erfolgreich behandelt werden, die Ursache stellte aber sowohl das Krankenhauspersonal als auch Meeresbiologen vor ein Rätsel. Jeff Weir vom australischen Delfin-Forschungszentrum in Hastings äußerte am Montag die Vermutung, dass der Schüler von Seeläusen gebissen wurde, die sich normalerweise in tieferen Gewässern aufhalten. Der Parasiten-Experte Thomas Cribb von der University of Queensland sagte dazu allerdings, es wäre „extrem ungewöhnlich“, wenn Seeläuse solch starke Blutungen auslösen könnten. Die Spekulationen reichten von Stachelrochen bis Krebstierchen oder Quallenlarven. "Ich mache den Job jetzt seit 20 Jahren, aber so etwas habe ich noch nie gesehen", sagte Meeresexperte Michael Brown dem TV-Kanal Channel Seven.

Kanizays Vater kehrte am nächsten Tag zurück an den Strand, um einige der Tiere zu fangen. Ein von ihm aufgenommenes Video zeigt Dutzende Kreaturen, die sie sich über das Fleisch hermachen. "Es ist eindeutig, dass die Tierchen auf Fleisch stehen", sagte er. Im Krankenhaus werden die Tierchen nun weiter untersucht.