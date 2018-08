Flugverkehr unterbrochen

11.08.2018 Seattle. Ein Mechaniker des internationalen Flughafens Seattle im US-Staat Washington hat am Freitagabend (Ortszeit) ein leeres Passagierflugzeug ohne Erlaubnis gestartet und ist damit kurz nach dem Abheben abgestürzt.

Die zweimotorige Maschine sei in der Nähe von Ketron Island abgestürzt, berichteten die US-Flugbehörden. Die Polizei schließt einen terroristischen Hintergrund aus. Videos von Augenzeugen zeigen, wie die Maschine sehr tief auch über bewohntes Gebiet fliegt, bevor sie kurz darauf abstürzt.

Der 29 Jahre alte Angestellte der Alaska Airlines gelte als psychisch auffällig. Ob er den Absturz überlebte, sei unklar. Der Flugverkehr am SeaTac-Airport war nach dem Vorfall unterbrochen worden. Weitere Details lagen zunächst nicht vor. (dpa)

