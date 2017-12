Fastfood-Kette reagiert auf Vorwürfe

Düren. Tierschützer werfen einem Schlachthof, der auch McDonald's beliefert, Tierquälerei, Inkompetenz und ein Hygienechaos vor. Die Fastfood-Kette hat bereits reagiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.12.2017

Tierschützer prangern die Zustände in einem Schlachthof in Düren an, der auch Fleisch an die Fastfood-Kette McDonalds liefert. Die Ermittler haben bei ihrer Dokumentation eigenen Angaben zufolge Tierquälerei, Inkompetenz und ein Hygienechaos festgestellt. Ihre Aufnahmen sollen direkt vor und nach einer Qualitätskontrolle von McDonalds aufgenommen worden sein. Die Fastfood-Kette hat auf die Berichte bereits reagiert und "angesichts der erhobenen Vorwürfe" die Zusammenarbeit eingestellt.

Soko Tierschutz nennt die Zustände "erschütternd". Ihrem Bericht zufolge würden die Betäubungen regelmäßig scheitern, Tiere schon vor dem tödlichen Schuss vom Stress und von Elektroschocks erschöpft zusammenbrechen oder blutend am Schlachtband erwachen. Auch sei ein Schwein bei Bewusstsein ins heiße Wasser gezogen worden, Mitarbeiter würden "mitleidslos" zuschauen. "Diese Zustände sind Alltag, zigfach dokumentiert in wenigen Stunden", heißt es von den Tierschützern, die im Oktober und November diesen Jahres die Zustände dokumentierten. Auch "massive Hygieneprobleme" werden angeprangert.

McDonald's hat am Mittwoch noch reagiert und bezieht nun kein Fleisch mehr von diesem Betrieb. "Dies gehört bei McDonald's zum Standardprozess bei derartigen Vorwürfen und wird auch bis auf Weiteres so bleiben", heißt es in einer Mitteilung. 170 Tonnen Fleisch habe das Unternehmen im Jahr 2017 über den Schlachthof in diesem Jahr bezogen, was rund 0,5 Prozent der Gesamtmenge an Rindfleisch in diesem Jahr entspreche. Die Fastfood-Kette fordere eine Überprüfung der Vorwürfe durch den Lieferanten und die zuständigen Behörden.