05.12.2018 Berlin. Max Raabe ist ein überzeugter Radfahrer, der bei Wind, Regen und Schnee durch Berlin radelt. Jetzt bekommt der Musiker für seine Velo-Begeisterung eine Auszeichnung.

Der Berliner Musiker und bekennende Fahrradfan Max Raabe ist die "Fahrradfreundlichste Persönlichkeit 2019". Das gab der Deutsche Fahrradpreis am Mittwoch bekannt.

2017 hatte Raabe ("Kein Schwein ruft mich an") den Song "Fahrrad fahr'n" veröffentlicht. Das Fahrrad sei für den Musiker ständiger Begleiter und Inspirationsquelle für seine Arbeit, begründeten die Initiatoren. Die Auszeichnung ist Teil des Deutschen Fahrradpreises und soll im Mai 2019 auf dem Nationalen Radverkehrskongress in Dresden an Raabe vergeben werden.

Mit dem Deutschen Fahrradpreis will die Bundesregierung den Radverkehr fördern und gute Projekte bundesweit bekannt machen. Als "fahrradfreundlichste Persönlichkeit" wird ein Prominenter ausgezeichnet, der das Image des Fahrrads als bekennender Fan aufwertet. (dpa)