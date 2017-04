Mauer mitten auf der Straße: Unfall geht glimpflich aus

11.04.2017 Bielefeld. Plötzlich stand eine Mauer mitten auf der Straße, für einen Autofahrer in Bielefeld war das Hindernis nicht unfallfrei zu überwinden. Der 32-Jährige krachte am frühen Dienstagmorgen in die aus Pflastersteinen errichtete Mauer, blieb aber unversehrt. Dagegen wurde sein Auto nach Angaben der Polizei erheblich beschädigt. Unbekannte sollen das Hindernis in der Nacht zum Dienstag neben einer Verkehrsinsel aufgebaut haben. Die Steine stammten wohl von einer nahegelegenen Baustelle, so die Polizei weiter. Auf der anderen Seite der Verkehrsinsel versperrten ein Leitpfosten und Panzerband die Straße. Ein Notarztwagen auf dem Weg zum Einsatz sei beinahe in die Blockade gefahren. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.