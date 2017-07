Massive Störungen im Bahnverkehr rund um Mönchengladbach

27.07.2017 Rheydt. Eine Stellwerkstörung in Rheydt sorgt im Bahnverkehr rund um Mönchengladbach für massive Verspätungen und Zugausfälle. Der Regionalexpress 4 zwischen Mönchengladbach und Aachen falle voraussichtlich bin zum Nachmittag komplett aus, sagte eine Bahnsprecherin am Donnerstagvormittag. Busse seien im Einsatz. Grund für die Störung an dem Stellwerk im Hauptbahnhof Rheydt ist demnach ein beschädigtes Kabel. Betroffen sind den Angaben zufolge auch der RE 8 sowie die Regionalbahnen 27, 33 und 34.