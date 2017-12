24.12.2017 Unna. Zwei bewaffnete und maskierte Männer haben am Samstagabend in Unna einen Supermarkt überfallen und die Einnahmen aus der Kasse erbeutet. Das mit Schusswaffen ausgerüstete junge Duo hatte kurz vor der Schließung von der Kassiererin die Einnahmen gefordert. Die in schwarz gekleideten Räuber verschwanden zu Fuß mit der Beute. Eine Hubschrauberfahndung blieb erfolglos. Die Höhe nannte die Polizei am Sonntag nicht.