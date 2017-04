26.04.2017 Düren. Ein maskierter Mann hat am späten Dienstagabend in Düren eine Tankstelle überfallen und Bargeld erbeutet. Der Täter hatte den Verkaufsraum betreten und die Angestellte zur Seite gestoßen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach raubte der Unbekannte greifbare Scheine und Münzen und floh anschließend mit einem Fahrrad. Die Fahndung nach dem Mann blieb zunächst erfolglos.