Maskierter überfällt Spielhalle mit langem Messer

19.07.2017 Velbert. Mit einem etwa 30 Zentimeter langen Messer hat ein Maskierter eine Spielhalle in Velbert im Kreis Mettmann überfallen. Der Täter bedrohte in der Nacht zum Mittwoch eine 50 Jahre alte Angestellte und forderte Bargeld aus der Kasse, wie die Polizei mitteilte. Mit seiner Beute in Höhe von mehreren 100 Euro floh der Unbekannte anschließend zu Fuß. Die Mitarbeiterin und zwei Kunden blieben den Angaben zufolge unverletzt und alarmierten die Polizei. Die Fahndung nach dem Räuber, der bei dem Überfall eine schwarze Sturmhaube getragen hatte, blieb zunächst erfolglos.