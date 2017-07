02.07.2017 Moers. Zwei maskierte Männer haben am frühen Sonntagmorgen einen Geldautomaten in Moers (Kreis Wesel) gesprengt und sind mit der Beute in unbekannter Höhe geflüchtet. Wie die Polizei berichtete, wurde die Glasfassade des Bank-Vorraums durch die Sprengung stark beschädigt. Die dunkel gekleideten Männer hätten den Tatort in einer Limousine verlassen.