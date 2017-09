Maskierte Räuber überfallen Spielhalle

20.09.2017 Detmold. Zwei mit Schusswaffen bewaffnete Männer haben eine Spielhalle in Detmold überfallen. Nach Polizeiangaben kamen die schwarz gekleideten und maskierten Täter am Dienstag kurz vor Mitternacht und bedrohten die Kassiererin. Sie händigte den Räubern das geforderte Geld aus. Dabei habe es sich um einen dreistelligen Betrag gehandelt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Fahndung nach den Tätern läuft. Sie flüchteten zunächst in Richtung Bahnhof.