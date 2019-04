Impfpflicht eingeführt

Der Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio spricht bei einem Forum in der Bronx. Nach einem Anstieg der Masern-Fälle hat New Yorks Bürgermeister de Blasio einen Notstand für Teile des Stadtviertels Brooklyn ausgerufen.

Foto: Cynthia Goldsmith/Centers for Disease Contról and Prevention

10.04.2019 New York. Nach einem Anstieg der Masern-Fälle hat New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio einen Notstand für Teile Brooklyns ausgerufen.

Nach einem Anstieg der Masern-Fälle hat New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio einen Notstand für Teile des Stadtviertels Brooklyn ausgerufen. Jeder, der in bestimmten Teilen des Viertels Williamsburg lebe, müsse sich gegen Masernimpfen lassen, sagte de Blasio am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Ansonsten drohten Strafen von bis zu 1000 Dollar (etwa 890 Euro). In den betroffenen Teilen Brooklyns leben hauptsächlich orthodoxe Juden.

Seit Oktober 2018 wurden 285 Fälle von Masern in New York registriert. 2017 waren es insgesamt nur 2 Fälle. Masern sind hoch ansteckend und können noch Jahre später zu potenziell tödlichen Hirnentzündungen führen.

Nach Bundesgesundheitsminister Spahn hatte sich kürzlich auch Bundesfamilienministerin Giffey für eine Masern-Impfpflicht ausgesprochen. Die große Mehrheit der Bevölkerung hat zu dem Thema ohnehin eine klare Meinung. (dpa)