Martin Buber-Plakette an Verfechter der Kinderrechte

28.04.2017 Kerkrade. Der Verfechter von Kinderrechten auf den Philippinen, der irische Pater Shay Cullen, erhält die Martin Buber-Plakette. Mit der Auszeichnung würdigt das deutsch-niederländische Kulturfestival Euriade nach eigenen Angaben von Freitag den Einsatz des Geistlichen für Kinder in Gefängnissen, Bordellen, auf der Straße und in Armut. Cullen war 1974 der Mitbegründer der Preda-Stiftung zum Schutz von Kindern auch vor Kinderprostitution. Die Verleihung findet am 17. November im niederländischen Kerkrade statt.

Die Auszeichnung ist Teil des Kulturfestivals Euriade der gleichnamigen deutsch-niederländischen Stiftung. In Anlehnung an den jüdischen Philosophen Martin Buber (1878-1965) spielt bei dem Festival die Begegnung und der Dialog zwischen den Generationen eine große Rolle. Die Stiftung will jungen Menschen die Bedeutung von Verständnis, Toleranz, Respekt und Verantwortung vermitteln. (dpa)