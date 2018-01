Markus Röhrl wird neuer Polizeipräsident in Wuppertal

16.01.2018 Wuppertal. Der Düsseldorfer Kripo-Chef Markus Röhrl wird Polizeipräsident in Wuppertal. Das habe die Landesregierung am Dienstag beschlossen, teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) mit. Der 55-jährige Röhrl wird Nachfolger von Birgitta Radermacher, die zur Düsseldorfer Regierungspräsidentin ernannt worden war. Jurist Röhrl war 1995 in den Polizeidienst eingetreten. Als Abteilungsleiter im Landeskriminalamt hatte er zwischen 2010 und 2016 das Cybercrime-Kompetenzzentrum aufgebaut. Nun wird er Chef der Polizei im Bergischen Land, zuständig auch für Remscheid und Solingen.

Der gebürtige Düsseldorfer ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die "Westdeutsche Zeitung"" hatte zuerst berichtet. (dpa)