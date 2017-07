WSOP in Las Vegas

Las Vegas. Aktuell läuft das Main Event der World Series of Poker in Las Vegas. Der Sieger des wichtigsten Pokerturniers der Welt erhält 8,1 Millionen Dollar. Erstmals mit dabei: der ehemalige Bundesliga-Fußballprofi Mario Basler.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.07.2017

Sein Traum vom WM-Titel lebt. Was Ex-Bayern-Star Mario Basler als Fußballer nie erreicht hat, kann er sich nun beim Pokern in Las Vegas erfüllen. Beim sogenannten Main Event der World Series of Poker (WSOP), der inoffiziellen Poker-Weltmeisterschaft, hat Basler Tag drei erreicht. Allerdings ist es bis zum Finale, das am 22. Juli ansteht, noch ein weiter Weg.

Der ehemalige Fußballprofi und heutige TV-Bundesliga-Experte erlebte allerdings in den ersten zwei Turniertagen ein Auf und Ab am Pokertisch. Zu Beginn, mit 76.000 Chips und 7220 weiteren Teilnehmern gestartet, stand er bereits kurz vor dem Aus, gehörte dann aber zwischenzeitlich mit 280.000 Chips sogar zur Spitzengruppe. Nach Tag zwei ist er mit 66.000 Chips immerhin 1924. von den 2572 noch im Turnier verbliebenen Spielern. Ein Preisgeld wird bis zu Platz 1084 ausbezahlt. Wer sich bis dahin am Pokertisch hält, kann mit mindestens 15.000 Dollar nach Hause gehen und hätte somit das Startgeld von 10.000 Euro mehr als wettgemacht.

Für Basler sind offizielle Pokerturniere nicht gänzlich neu: Bereits in Barcelona und im tschechischen Rozvadov hatte er sich am Spiel um die meisten Chips versucht. Auf die Frage, wie er sich auf Las Vegas vorbereitet habe, antwortete er gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Ich lasse das jetzt einfach mal auf mich zu kommen, habe mir deshalb auch keine Taktik überlegt." Dann gibt er aber doch noch ein Ritual preis, um auf die Siegerstraße zu gelangen, die Fußball-Kennern bekannt vorkommen könnte: "Ich gehe ganz normal frühstücken und rauche dann meine Zigarette."

Der bisher einzige deutsche Gewinner des Main Events ist der heute 28-jährige Pius Heinz, der gebürtig aus Swisttal-Odendorf kommt. Er sicherte sich 2011 am Final Table des WSOP rund 8,7 Millionen Dollar. Heinz wurde damals überraschend Gewinner der inoffiziellen Poker-WM in Vegas. Zuvor war er zwar schon als Onlinepokerspieler erfolgreich und gewann mehrere Turniere.

Seine Profikarriere als Pokerspieler begann er allerdings erst mit dem Erreichen der Finalrunde des Main Events im Juni 2011. Diesen Erfolg konnte er trotz einiger beachtlicher Turnier-Ergebnisse bisher allerdings nicht wiederholen. Dennoch gehört er mit mehr als neun Millionen Dollar Preisgeld zu den erfolgreichsten deutschen Pokerspielern.