23.11.2017 Buenos Aires. Die Hoffnung schwindet. Die "ARA San Juan" ist seit einer Woche verschollen. Die argentinische Marine fürchtet jetzt, dass es an Bord ihres U-Boots eine Explosion gegeben hat.

Auf der Position des verschollenen argentinischen U-Boots "ARA San Juan" soll es kurz nach der letzten Funkverbindung am 15. November eine Explosion gegeben haben.

Dies teilte die argentinische Marine in Buenos Aires unter Berufung auf übereinstimmende Berichten von US-Behörden und der Wiener UN-Atomenergiebehörde mit. An Bord befand sich eine 44-köpfige Besatzung, unter ihnen eine Frau. Vor mehr als einer Woche war das U-Boot von Ushuaia in Feuerland ausgelaufen und gilt seitdem als vermisst.

"Das registrierte Ereignis war anormal, einzig, kurz, gewaltig und nicht nuklearen Ursprungs", sagte Marinesprecher, Kapitän zur See Enrique Balbi, auf einer Pressekonferenz. Es sei eine Explosion gewesen. Die Information sei der argentinischen Regierung vom US-Botschafter in Buenos Aires und über die argentinische Botschaft in Wien von der UN-Atomenergiebehörde weitergeleitet worden.

Die Explosion sei im Südatlantik in einem Radius von 125 Kilometern auf einer Entfernung von 430 Kilometern von der Küste registriert worden, sagte Balbi. Die Meerestiefe in der Gegend ist sehr unterschiedlich. Sie reicht von 200 bis 3000 Meter, da dort der Rand des unterseeischen Kontinentalhangs verläuft. Es werde weiter nach dem U-Boot gesucht.

An der Suche beteiligte Schiffe seien inzwischen zu diesem Standort im Südatlantik unterwegs. Der Kapitän der "ARA San Juan" hatte am 15. November über Funk gemeldet, dass es an Bord einen Kurzschluss in der Batterie-Anlage gegeben habe. Die Panne sei jedoch behoben worden, hieß es in dieser letzten Verbindung mit dem U-Boot.

Die "hydroakustische Anomalie" sei rund 30 Seemeilen (55,5 km) nördlich vom Ort der letzten Funkverbindung und etwa zweieinhalb Stunden nach der Kommunikation verzeichnet worden, sagte der Marinesprecher. Das U-Boot befand sich auf der Fahrt nordwärts von Ushuaia auf Feuerland zu seinem Heimathafen Mar del Plata, 400 Kilometer südlich von Buenos Aires. Nach den Berechnungen von Experten hätte der Sauerstoff an Bord des U-Boots bis maximal Mittwoch gereicht, wenn es seit der letzten Funkmeldung nicht mehr an der Wasseroberfläche war.

Das norwegische Schiff "Skandi Patagonia" mit einem ferngesteuerten Unterwasserfahrzeug (ROV) und weiterer Ausstattung der US-Navy zur Tiefseebergung an Bord wird in der Gegend erwartet, in der das verschollene U-Boot vermutet wird. Ein weiteres Schiff soll mit einem Mini-U-Boot an Bord folgen, das ebenfalls von der US-Marine für eventuelle Bergungsversuche am Meeresgrund eingesetzt werden soll.

US-Präsident Donald Trump drückte per Twitter seine Unterstützung aus. "Ich habe schon vor längerem den Befehl gegeben, Argentinien bei der Such- und Rettungsaktion für das vermisste U-Boot zu unterstützen", twitterte Trump am Mittwochabend (Ortszeit). "45 Mann an Bord und nur noch wenig Zeit. Möge Gott mit ihnen und den Menschen in Argentinien sein!" Auch Russlands Staatschef Wladimir Putin bot am Mittwoch in einem Gespräch mit seinem argentinischen Kollegen Mauricio Macri Unterstützung an.

Trotz des Aufgebots von 14 Schiffen und zehn Flugzeugen aus mehreren Ländern, mit einem Einsatz von insgesamt 4000 Menschen, haben sich bislang alle Hinweise auf den Verbleib der "ARA San Juan" als falsche Spuren erwiesen. Unerklärt ist auch, weshalb das U-Boot keines seiner Notsignale abgegeben hat.

Die "ARA San Juan", ein U-Boot des Typs TR 1700, wurde von den damals dem Thyssen-Konzern gehörenden Nordseewerken in Emden gebaut und 1985 der argentinischen Kriegsmarine übergeben. (dpa)