Bahnverkehr in Bayern

19.02.2017 Markt Schwaben. In seinem Schockzustand dachte der Mann noch recht pragmatisch: Indem er am Bahnhof Markt Schwaben in Bayern über die Gleise lief, zwang er einen Lokführer zu einer Notbremsung - und bat ihn anschließend um eine Mitfahrgelegenheit.

Der 41-Jährige war nach Angaben der Bundespolizei in der Nacht zum Sonntag am Bahnhof Markt Schwaben (Bayern) über die Gleise spaziert, weshalb der herannahende Lokführer eine Vollbremsung einleitete.

„Als die Lokomotive direkt vor dem Mann zum Stehen kam, ist dieser erstmal nicht weggegangen - vermutlich zunächst im Schock“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. „Als der Lokführer ausgestiegen ist, hat der 41-Jährige dann wohl eine Gelegenheit gesehen und gefragt, ob er bis nach München mitfahren darf.“

In der Lok des 150 Meter langen Güterzuges durfte der offensichtlich betrunkene Mann zwar nicht Platz nehmen. Seinem Heimatort München kam er dennoch ein Stück näher - die Beamten nahmen ihn zur Aufnahme der Personalien mit zu einer Wache im Münchner Osten. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. (dpa)