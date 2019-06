13.06.2019 KREFELD. Missglückter Parkversuch: Ein Mann ist am Donnerstag in Krefeld mit seinem Wagen in das Souterrain eines Hauses im Krefelder Stadtteil Cracau gestürzt.

Plötzlich ging es nach unten: Ein Autofahrer ist am Donnerstag über das Ziel hinaus geschossen und mit seinem Wagen in das Souterrain eines Hauses im Krefelder Stadtteil Cracau gestürzt.

Der 54-Jährige parkte mit seinem Audi auf einem Stellplatz ein und fuhr über einen Bordstein in das Souterrain - warum, ist noch unklar. Der Fahrer verletzte sich leicht, konnte sich jedoch alleine aus dem in deutliche Schräglage geratenen Wagen befreien. (dpa)