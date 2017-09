Mann will Polizeigewahrsam nicht verlassen

18.09.2017 Hagen. Am Ende eines mehrstündigen Polizeigewahrsams wollte ein Randalierer in Hagen die Zelle nicht mehr verlassen. Der 46-Jährige hielt sich am späten Samstagabend mit beiden Armen am Türrahmen fest. Drei Beamte waren nötig, um den Mann dazu zu bewegen, die Zelle zu verlassen, teilte die Polizei mit. Nur wenige Stunden zuvor soll der Mann in einer Bahnhofsmission sich ebenfalls geweigert haben, die Räumlichkeiten zu verlassen. Dann habe er randaliert.