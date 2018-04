Mann will Marihuana im Taxi über die Grenze schmuggeln

05.04.2018 Kleve. In einem Reisekoffer hat ein 21-jähriger Mann versucht, neun Kilogramm Marihuana aus den Niederlanden per Taxi über die Grenze nach Deutschland zu schmuggeln. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, griff sie den jungen Mann auf einem Rastplatz auf der Autobahn 3 bei Emmerich (Kreis Kleve) in einem außergewöhnlichen Schmuggler-Gefährt auf: Der Mann hatte sich in einem niederländischen Taxi über die Grenze fahren lassen. Die Polizei überprüfte das Auto und fand den Koffer mit der Droge. Der Schwarzmarktwert wird den Angaben zufolge auf 36 500 Euro geschätzt. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.