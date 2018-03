Mann will Kneipenrechnung nicht bezahlen und beißt Wirt

26.03.2018 Bielefeld. Zechen, ohne zu bezahlen: Weil er seine Kneipenrechnung nicht begleichen wollte, hat ein alkoholisierter 31-Jähriger den Wirt einer Bielefelder Gaststätte geschlagen und gebissen. Der Mann sei in der Nacht zum Montag aufgefordert worden, zu bezahlen, und habe dann geschrien und einem anderen Gast einen Kopfstoß verpasst, teilte die Polizei mit. Als der 62 Jahre alte Wirt dazwischengegangen sei, habe der 31-Jährige ihm ins Gesicht geschlagen und in den Unterarm gebissen. Der Bielefelder verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam und erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung. Ob der Mann seine Rechnung am Ende beglich, konnte die Polizei nicht sagen.