BKA-Fahndung

26.03.2018 Frankfurt/ Main. Das Bundeskriminalamt (BKA) fahndet wegen des Verdachts des schweren Kindesmissbrauchs öffentlich nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Er soll zwei Jungen im Alter von etwa sieben und zehn Jahren mehrfach sexuell missbraucht haben

Wie das BKA und die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Montag mitteilten liegen den Ermittlern mehr als 3800 Bild- und Videodateien vor, die den Missbrauch in mindestens zwölf Fällen zeigen.

Der Verdächtige soll die Bilder auch über das Internet verbreitet haben. Die Aufnahmen entstanden den Ermittlungen zufolge vermutlich seit Oktober 2014 und wurden im vergangenen Dezember auf einer kinderpornografischen Plattform im sogenannten Darknet veröffentlicht.

Von dem unbekannten Verdächtigen liegen ebenfalls einzelne Aufnahmen vor. Weil die bisherigen Ermittlungen nicht zu einem Erfolg führten, ordnete der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Gießen eine Öffentlichkeitsfahndung an. (afp)