Mann von Lkw-Hebearm eingeklemmt und gestorben

09.03.2018 Brühl. Ein 64 Jahre alter Mann ist am Freitag bei einem Arbeitsunfall in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) ums Leben gekommen. Er sei aus noch ungeklärten Gründen von einem Hebearm seines Fahrzeugs eingeklemmt worden und noch vor Ort gestorben, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte der Firmeninhaber in einer Halle den sogenannten Muldenkipper - in der Regel Lastwagen mit einem Kippauflieger - gestartet und hatte sich hinter das Fahrzeug begeben. Dort sei er von dem Hebearm getroffen worden. Die Polizei will nun klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte.