Frontalzusammenstoß in Bielefeld

Ein Autofahrer hat sich in Bielefeld vor einer Spinne in seinem Wagen so erschrocken, dass er einen schweren Unfall verursachte. Während der Fahrt bemerkte der 28-Jährige am frühen Dienstagabend das krabbelnde Tier neben sich, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er geriet in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Auto einer 58-Jährigen zusammen. Der Mann und die Frau mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. (dpa)