Mann versteckt sich vor Polizei im Gebüsch

31.12.2017 Münster. Ein 28-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen vor einer Polizeikontrolle geflohen und hat sich an einem Supermarkt im Gebüsch versteckt. Zuvor hatte er mit dem Auto eine rote Ampel überfahren und den Wagen an einer Straßenecke abgestellt. Dann suchte er im Pflanzstreifen eines Parkplatzes Schutz, wie die Beamten mitteilten. Die Polizei spürte ihn jedoch auf. Der Mann habe direkt zugegeben, Cannabis konsumiert zu haben, hieß es in einer Polizeimitteilung. Bei der 18 Jahre alten Gefährtin des Mannes wurden Drogen gefunden sowie eine gestohlene EC-Karte. Das Fahrzeug der beiden war nicht zugelassen, die Kennzeichen geklaut.