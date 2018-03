24.03.2018 Ahlen. Ein Arbeiter ist am Samstag bei Baumfällarbeiten in Ahlen gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann sei von einer Leiter auf ein Garagendach gefallen, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte retteten ihn vom Dach und brachten ihn in ein Krankenhaus. Warum der Mann abstürzte ist noch unklar.