Mann verletzt: Großer Polizeieinsatz in Düsseldorf

10.03.2017 Düsseldorf. Nach einer Körperverletzung in Düsseldorf sucht die Polizei mit starken Kräften nach dem Täter. Berichte, wonach ein Mann mit einer Machete gesucht werde, bestätigte ein Polizeisprecher nicht. Es habe auch keinen Polizeieinsatz in einer nahegelegenen Schule gegeben. Das Opfer habe Schlag- beziehungsweise Schnittverletzungen erlitten, sagte der Sprecher am Freitag. Angaben dazu, was passiert sein könnte, machte er nicht. "Da wir im Moment alle sehr vorsichtig und sensibel sind, haben wir ein bisschen mehr Polizei im Einsatz", erläuterte er.