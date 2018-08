Täter auf der Flucht

20.08.2018 DÜSSELDORF. Auf offener Straße hat ein Mann am Montagmorgen in Düsseldorf eine Frau attackiert und tödlich verletzt. Der Mann ist auf der Flucht, die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Auf offener Straße hat am Montagmorgen in Düsseldorf ein Mann eine Frau tödlich verletzt. Die Frau sei noch in eine Klinik gekommen, habe aber nicht mehr gerettet werden können, sagte eine Sprecherin der Polizei Düsseldorf. Der Mann sei geflohen. Nach ihm werde gesucht. Spezialkräfte hätten bei der Fahndung eine Wohnung durchsucht, ihn aber nicht gefunden. Die Hintergründe der Tat seien völlig unklar. Nähere Angaben zu Opfer und mutmaßlichem Täter machte die Polizei zunächst nicht. Eine Mordkommission sei eingerichtet. (dpa)