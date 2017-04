Gerichtsstreit bei "Dunkin' Donuts"

Ein enttäuschter Kunde hat in den USA die Fastfood-Kette "Dunkin' Donuts" angeklagt und so einen Butter-Komplott aufgedeckt.

Butter und Bagels: Das sind die Protagonisten eines Gerichtskrimis in den USA. Weil Erstere mehrere Jahre lang nicht auf Letztere gestrichen wurde, hat ein enttäuschter Kunde die US-Fastfood-Kette „Dunkin' Donuts“ verklagt.

Jan Polanik wollte sich wortwörtlich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und sich mit einem billigen Ersatzaufstrich zufriedengeben. Er fühlte sich von der Backwaren-Kette angeschmiert: Trotz ausdrücklicher Forderung nach echter Butter hätten ihm die Verkäufer Margarine oder Ähnliches auf sein Brot gestrichen.

Sich unterbuttern zu lassen, kam für ihn aber nicht in Frage. Deshalb setzte er seinen Anwalt auf die Franchise-Partner von „Dunkin' Donuts“ an. Mehr als 20 Filialen der Kette stehen im Verdacht, sich am Butter-Komplott beteiligt zu haben.

Aus Angst vor einer fetten Strafe hat der Fast-Food-Konzern eingelenkt. Mit Polaniks Anwalt wurde ein Vergleich zur Beilegung des Rechtsstreits vereinbart. Und der hat ordentlich Kalorien. Der Kompromiss, der noch vom Richter genehmigt werden muss, sieht eine fettige Entschädigung vor.

Die 23 betroffenen Schnellrestaurants im US-Bundesstaat Massachusetts müssen als Wiedergutmachung jeweils bis zu drei gebutterte Muffins, Bagels oder andere Backwaren kostenlos an bis zu 1400 Kunden ausgeben, die zwischen Juni 2012 und Juni 2016 in den Filialen gespeist haben. Polanik erhält zudem 500 Dollar.

Aber Butter bei die Fische: In den USA – einem Land der unbegrenzten Möglichkeiten – wäre mit ein wenig mehr Durchhaltevermögen sicherlich noch mehr drin gewesen. Doch dann hätte Polanik vermutlich Hausverbot bekommen – und ohne Bagel schmeckt die Butter schließlich nur halb so gut.