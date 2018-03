Mann stirbt nach Wohnungsbrand in Krefeld

29.03.2018 Krefeld. In einer brennenden Wohnung in der Krefelder Innenstadt ist ein Bewohner bewusstlos aufgefunden worden und anschließend gestorben. Einsatzkräfte fanden den etwa 40 Jahre alten Mann am Mittwochabend in der brennenden Wohnung, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Nachbar hatte den Alarm eines Rauchmelders aus der Wohnung gehört und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr musste mit Atemschutz in die völlig verrauchte Dachgeschosswohnung steigen. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starb der Bewohner noch vor Ort. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und das Gebäude entrauchen, die Nachbarn blieben unverletzt. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.