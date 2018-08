Unglück in Österreich

Graz. Ein Mann aus der Nähe von Graz hat sich eine Konstruktion mit einem elektrischen Seilzug und einer Hängematte gebaut. Nun kam es zu einem tödlichen Unglück.

05.08.2018

In Österreich ist ein Mann tödlich verunglückt, als er vermutlich mehrere Meter tief aus einer Hängematte stürzte. Der 42-Jährige aus der Nähe von Graz habe die Konstruktion mit einem elektrischen Seilzug vor einem Jahr selbst gebaut, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Damit ließ sich die Hängematteauf sieben bis acht Meter Höhe ziehen. Der Seilzug sei an einem höher gelegenen Balken befestigt gewesen.

Nach ersten Ermittlungen habe sich dieser Balken aus der Verankerung gelöst. Der Mann sei aus unbekannter Höhe abgestürzt und von dem herabfallenden Balken getroffen worden. Dabei erlitt er tödliche Kopfverletzungen. (dpa)