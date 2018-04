Mann stirbt nach Schuss aus Pfefferpistole

03.04.2018 Bergisch Gladbach. Nach einem Schuss aus einer frei verkäuflichen Pfefferpistole in Bergisch Gladbach ist ein 30-Jähriger gestorben. Der Mann sei am Sonntag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er war in der vergangenen Woche mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass ihn sein Nachbar nach einem Streit angeschossen hatte. Der 24-Jährige wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Für eine Pfefferpistole ist nach Angaben der Polizei kein Waffenschein notwendig. Mit dem Gerät lässt sich Reizstoff verschießen.