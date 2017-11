Mann stirbt nach Messerstecherei in Oberhausen

26.11.2017 Oberhausen. Nach einem heftigen Streit in einem Bus ist ein Mann in Oberhausen in der Nacht zum Sonntag erstochen worden. Zu den Tätern und dem genauen Hergang wollte sich die Polizei aber zunächst nicht äußern. Nach Angaben von "Der Westen" hatten sich zwei Gruppen handfest gestritten, bis eine der beiden die Flucht ergriff. Als dabei zwei flüchtende Männer stürzten, sollen ihre Verfolger auf die am Boden liegenden Männer eingestochen haben, wie der "Westen" weiter berichtete. Einer der beiden Verletzten sei an seinen Verwundungen auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Die Mordkommission Essen hat die Ermittlungen aufgenommen.