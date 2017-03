24.03.2017 Hammersbach. Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 45 ist ein 36 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war der Mann am frühen Freitagmorgen in Richtung Dortmund unterwegs, als er mit seinem Wagen auf einen vorausfahrenden Sattelschlepper prallte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle in Höhe von Hammersbach (Main-Kinzig-Kreis). Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar, die Polizei ermittelte.