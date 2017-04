11.04.2017 Bochum. Ein 20 Jahre alter Mann ist in das Becken eines stillgelegten Kühlturms gestürzt und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die Umstände des Sturzes, der sich in der Nacht zum Dienstag im Industriepark "Jahrhunderthalle" ereignete, müssen noch ermittelt werden. Der schwer verletzte Mann starb in einer Klinik, sagte ein Sprecher der Polizei.