Mann stirbt bei Hausbrand: Frau und Enkel im Krankenhaus

Männer der Feuerwehr sitzen in einem Löschfahrzeug.

12.12.2017 Moers. Ein 67-Jähriger ist am Dienstag bei einem Hausbrand in Moers (Kreis Wesel) ums Leben gekommen. Der Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können, teilte die Polizei mit. Die 64 Jahre alte Frau und der acht Jahre alte Enkel des Mannes hätten sich noch aus dem brennenden Haus retten können. Sie seien zur Untersuchung ins Krankenhaus gekommen. Ein 47 Jahre alter Polizist, der in seiner Freizeit zu Hilfe eilte, wurde leicht verletzt. Das Feuer war laut Polizei aus zunächst unbekannter Ursache im Keller ausgebrochen.