weitere Passanten verfolgt

In Sydney ist ein Mann mit einem Messer auf Passanten losgegangen.

13.08.2019 Sydney. In Sydney hat ein Mann mit einem Messer mehrere Passanten verfolgt und auf eine Frau eingestochen. Die Polizei hat den Mann festgenommen. In der Nähe des Angriff wurde eine Leiche gefunden.

Im Zentrum Sydneys hat ein Mann auf offener Straße auf eine Frau eingestochen und versucht, weitere Menschen zu attackieren.

Kurz nach dem Messerangriff hat die australische Polizei im Zentrum der Stadt eine Leiche entdeckt. Die Leiche sei am Dienstag in der Nähe des Tatorts gefunden worden, an dem kurz zuvor ein mit einem Messer bewaffneter Mann auf eine Frau eingestochen hatte, teilte die Polizei mit. Ob ein Zusammenhang mit dem Messerangriff besteht, ist demnach noch unklar.

Eine Polizeisprecherin sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Leiche sei im zentral gelegenen Geschäftsviertel von Sydney gefunden worden. Beamte führten derzeit Ermittlungen zum Tathergang durch.

Kurz zuvor hatte die australische Polizei in der Innenstadt einen Mann festgenommen, der auf offener Straße auf eine Frau eingestochen und weitere Passanten attackiert hatte.

Die Augenzeugin Megan Hayley sagte der Nachrichtenagentur AFP, der etwa 20 bis 30 Jahre alte Mann habe kurz nach Mittag mit einem großen Küchenmesser in einem geschäftigen Büroviertel mehrere Menschen verfolgt. "Fünf oder sechs" Passanten hätten versucht, ihn aufzuhalten. Vor zwei beliebten Cafés im Herzen der Innenstadt sei es ihnen dann gelungen, den Angreifer auf den Boden zu drücken.

In Fernsehberichten war zu sehen, wie der Angreifer auf das Dach eines Autos sprang und "Allahu Akbar" und "Erschießt mich" rief. Der Zustand der angegriffenen Frau ist nach Polizeiangaben stabil. Über weitere Verletzte war der Polizei zufolge zunächst nichts bekannt geworden. (AFP)