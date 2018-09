Unfall in Gummersbach

Der Mann war mit seinem Kleinbus eine fünf Meter tiefe Böschung in Gummersbach hinabgestürzt und in dem Fluss Agger gelandet.

08.09.2018 Gummersbach. Ein 64-Jähriger ist am Samstag mit seinem Kleinbus in Gummersbach ungebremst über ein Grundstück und durch eine Mauer gefahren. Schließlich stürzte er eine Böschung hinab in einen Fluss.

Ein Mann ist mit seinem Kleinbus eine fünf Meter tiefe Böschung in Gummersbach hinabgestürzt und in dem Fluss Agger gelandet. Der 64 Jahre alte Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Am Samstag war der Mann auf einer abschüssigen Straße gefahren und mit seinem Kleinbus ungebremst durch eine Mauer die Böschung herunterstürzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Wagen blieb mit dem vorderen Teil im Flusswasser stehen.

Der Fahrer wurde in seinem Kleinbus eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten den Leichtverletzten. Der Kleinbus wurde mit einem Kran abtransportiert. Da bei den Bergungsmaßnahmen geringe Mengen Öl in die Agger gelangten, richtete die Feuerwehr eine Ölsperre ein. Die Polizei vermutet defekte Bremsen als Ursache für den Unfall. (dpa)