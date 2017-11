Mann stürzt ins Gleisbett der Düsseldorfer U-Bahn

26.11.2017 Düsseldorf. In der Düsseldorfer U-Bahn ist ein 46 Jahre alter Mann ins Gleisbett gestürzt und durch einen einfahrenden Zug schwer verletzt worden. Er schwebe nach dem Unfall vom Samstag aber nicht mehr in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mehrere Menschen am Bahnsteig hätten vergeblich versucht, den 46-Jährigen zu retten. Der eingeklemmte Mann musste von rund 30 Feuerwehrleuten aus dem Gleisbett befreit werden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Sturz aus.