Bornich/Loreley. Glück im Unglück hatte am späten Montagabend ein 31-jähriger Mann aus Frankfurt, nachdem er am Loreley-Plateau in die Tiefe stürzte. Seine Rettung gestaltete sich schwierig.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.05.2018

Vermutlich rutschte der 31-jährige Mann beim Fotografieren am Loreley-Plateau aus, stürzte in den Abgrund und kam rund 20 Meter unterhalb des Plateaus im Hang zum Liegen.

Nach Angaben der Polizei war der Verunglückte vom Plateau aus nicht zu sehen. Er machte sich durch die Taschenlampenfunktion seines Handys bemerkbar und konnte erst dadurch gefunden werden.

Die Feuerwehr konnte sich aufgrund der Unwegsamkeit des Geländes nur gesichert und seitlich dem Verunglückten nähern. Laut der Polizei musste der Frankfurter durch ein Höhenrettungsteam geborgen werden. Anschließend kam der Mann in ein Koblenzer Krankenhaus. Er war schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Bergung, an der insgesamt etwa 60 Rettungskräfte beteiligt waren, dauerte mehr als zwei Stunden.