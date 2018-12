Vorfall in Russland

03.12.2018 Pereswet. Im Streit hat ein Mann in einer russischen Kleinstadt seiner Partnerin den Kopf abgeschnitten. Medienberichten zufolge lief der Mann daraufhin mit dem Kopf in der Hand durch die Kleinstadt Pereswet nordöstlich von Moskau.

Im Streit hat ein Mann in einer russischen Kleinstadt seiner Partnerin den Kopf abgeschnitten. Beide seien bei einem gemeinsamen Trinkabend am Wochenende heftig aneinandergeraten, sagte der Tatverdächtige bei einer Befragung einer Mitteilung der Polizei zufolge am Montag. Daraufhin soll er ein Messer gezückt und auf die 44 Jahre alte Frau eingestochen haben.

Medienberichten zufolge lief der Mann daraufhin mit dem Kopf in der Hand durch die Kleinstadt Pereswet nordöstlich von Moskau. In der Wohnung sei dann der Körper des Opfers gefunden worden. Der 43-Jährige sei nun in Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird wegen Mordes ermittelt. (dpa)