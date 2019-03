Geschützte Tiere am Flughafen entdeckt

14.03.2019 Berlin. Ein 69-Jähriger hat versucht, in Berlin Schildkröten durch den Zoll zu schmuggeln. Die Tiere gab er als Schokolade aus. Doch die Zollbeamten in Berlin wurden misstrauisch.

Ein Mann hat am Berliner Flughafen Schönefeld versucht, drei lebende Schildkröten durch den Zoll zu schmuggeln. Die Beamten fanden im Gepäck des 69-Jährigen bereits am 2. März eine Verpackung mit seltsamen Inhalt, wie das Hauptzollamt Potsdam am Donnerstag mitteilte. Der Mann gab an, dass sich darin Schokolade befinde.

Die Zollbeamten wurden allerdings misstrauisch: Die Süßigkeiten entpuppten sich beim Öffnen denn auch als drei lebende marokkanische Landschildkröten. Die Tiere sind artenrechtlich geschützt und wurden daher beschlagnahmt und an den Grenzveterinär übergeben.

Den 69-Jährigen erwartet nun ein Verfahren. Ihm droht nach Angaben des Zolls ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro oder eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren. (afp)