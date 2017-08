Mann schießt Bekannte an: Zwei Männer verletzt

31.08.2017 Aachen. Bei einem Streit soll ein Mann in Aachen zwei Bekannte angeschossen haben. Wie die Polizei mitteilte, war es am frühen Donnerstagmorgen in einem Wohnhaus zunächst zu einem Wortgefecht zwischen den drei Männern gekommen. Der Täter soll dann auf die anderen beiden Männer geschossen haben. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Verletzten schweben laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter noch am Tatort fest. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.